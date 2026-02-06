【さあ、投票へ。】「ゼロ票確認」も体験 子どもたちが模擬選挙「一つに絞るのが難しかった」衆院選2026
衆議院選挙が2月8日が投開票です。各地で準備が進められています。
6日、投票所の1つとなる福岡市南区の公民館では、慌ただしく準備が進められていました。
市の職員らが10人がかりで記載台や投票箱を設置し、2日後に迫った投開票日に備えます。
福岡市博多区の職業体験型テーマパーク「キッザニア福岡」では、6日から3日間、子どもたちが一票を投じる模擬選挙が行われています。
「模擬選挙投票所です。投票箱や記載台が設置されていて、実際の投票所のような空間になっています。」
子どもたちに政治や選挙に関心を持ってもらおうという取り組みで、投票箱と記載台は福岡市南区の選挙管理委員会から借りた「本物」を使用しています。
さらに。
■小川アナウンサー
「子どもたちに配られる投票用紙は素材がすごくツルツルしていて、実際の投票用紙にそっくりです。」
使用する投票用紙は、実際に使用するものとは異なるものの、よく似た触り心地です。
■キッザニア福岡 企画グループ・辰巳勝洋さん
「何かを決める時も自分の決断をしっかりと持ったり、実際に大人になった時に自分がまずは出向いたりといったところを、ぜひ今のうちから感じてもらえると幸いかと感じています。」
この日、一票を投じたのは、校外学習の一環で訪れた長崎県の中学2年の5人です。
■キッザニア福岡 スタッフ
「何も入ってないですか？」
■中学生
「はい。」
模擬投票の初日、投票箱の中に何も入っていないことを確認する「ゼロ票確認」も実践しました。
■中学生
「いろいろな政党の公約が書いてあり、全部いいことばかり書いてあったので、どれか一つに絞るのが難しかったです。」
「親も選挙には必ず行っていて、私はそこまで関心がなかったから、どうしてなんだろうと思ったけれど、今回分かったので、それをしっかり伝えて私も一緒に考えていけたらと思いました。」