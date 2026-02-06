都心の“建坪6.3坪”狭小住宅、“兼ねる”ことで快適な空間を実現【住人十色】
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00 ※関西ローカル)のあす7日放送回には、「建坪6.3坪でも諦めない！兼ねて叶えた新宿から5分の家」が登場する。
【住人十色】仕事場＆書庫を兼ねた車庫
舞台は、東京都中野区。住人（アルジ）は建築家の夫と妻。2024年、夫の設計で建てたスタイリッシュな外観の家は、建坪わずか6.3坪。駐車場1.5台分のスペースしかない。
メインスペースは2階。10帖のリビングダイニングキッチンがあり、一角にはデザインの仕事をする妻の仕事場も。実は家の中には、夫の仕事場と車庫・庭・屋上も詰め込んでいるという。
結婚し、家を建てることを決意した夫妻が土地探しで最優先したのが、狭くても利便性のいい場所。そして土地の予算3000万円台で、新宿まで電車で5分という好立地を見つけるが、敷地面積は9坪しかなかった。そこで、「家が小さくても街全体を大きなリビングとしてとらえれば、逆に広く暮らせる」と考えた夫。「街がリビング」をキーワードに、さらにさまざまなものを「兼ねる」ことで、狭くても希望の空間を叶えた。
2階にある庭は、玄関の庇（ひさし）と兼ねることで実現。またリビングでは、漆喰を塗った白い壁がプロジェクターのスクリーンとなり、テレビの役割を兼ねている。3階の寝室兼クローゼットの奥は、コンパクトな洗面と浴室。斜めの壁が迫り入浴しづらそうだが、ジムに通う都会暮らしの夫妻は、普段はジムで風呂を済ませているそう。
屋上に上るのは、はしごを利用する。夫が設計したはしごは壁に折りたたむことでコンパクトに収まり、空間を圧迫しない。妻の希望で作った屋上では布団を干すことができて、新宿のビル群を見ながらコーヒータイムも楽しめる。
建坪6.3坪の家に暮らしてみて、夫は「昼間は木漏れ日が入ってきますし、屋上へ行けば外の風もある。小さいながらも満足のいく家ができたかなと思っています」と語る。
【住人十色】仕事場＆書庫を兼ねた車庫
舞台は、東京都中野区。住人（アルジ）は建築家の夫と妻。2024年、夫の設計で建てたスタイリッシュな外観の家は、建坪わずか6.3坪。駐車場1.5台分のスペースしかない。
結婚し、家を建てることを決意した夫妻が土地探しで最優先したのが、狭くても利便性のいい場所。そして土地の予算3000万円台で、新宿まで電車で5分という好立地を見つけるが、敷地面積は9坪しかなかった。そこで、「家が小さくても街全体を大きなリビングとしてとらえれば、逆に広く暮らせる」と考えた夫。「街がリビング」をキーワードに、さらにさまざまなものを「兼ねる」ことで、狭くても希望の空間を叶えた。
2階にある庭は、玄関の庇（ひさし）と兼ねることで実現。またリビングでは、漆喰を塗った白い壁がプロジェクターのスクリーンとなり、テレビの役割を兼ねている。3階の寝室兼クローゼットの奥は、コンパクトな洗面と浴室。斜めの壁が迫り入浴しづらそうだが、ジムに通う都会暮らしの夫妻は、普段はジムで風呂を済ませているそう。
屋上に上るのは、はしごを利用する。夫が設計したはしごは壁に折りたたむことでコンパクトに収まり、空間を圧迫しない。妻の希望で作った屋上では布団を干すことができて、新宿のビル群を見ながらコーヒータイムも楽しめる。
建坪6.3坪の家に暮らしてみて、夫は「昼間は木漏れ日が入ってきますし、屋上へ行けば外の風もある。小さいながらも満足のいく家ができたかなと思っています」と語る。