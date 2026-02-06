ぼる塾・田辺智加＆きりやはるかが“天才的”と絶賛するチョコのお菓子「初めて食べたときに感動した」

ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて、『はるちゃん＆田辺さんは5千円あったらプラザで何買う？【購入品紹介】』という動画が公開。きりやはるかさんと田辺智加さんが、ライフスタイルストア『PLAZA（プラザ）』でお買い物した商品を紹介する企画が公開されました♪この中で、きりやさんが購入し、田辺さんも「天才的だよね」とコメントしたチョコのお菓子をピックアップ！

きりやさんが「私これが好きで。見つけてつい買っちゃいました」と取り出した商品がこちら。

◼︎ヌテラ アンド ゴー!

ヌテラ（R） / ヌテラ アンド ゴー! （公式サイトへ）

パッケージをあけると、中が区切られており、おいしいペースト状のチョコクリーム、もう一方にはサクサクのブレッドスティックが入っています。

ブレッドスティックをチョコに浸して、ヌテラの甘くて香ばしい風味のハーモニーを手軽に楽しむことができます。

きりやさんは『PLAZA（プラザ）』で291円（税込）で購入されたようです♪

◼︎アレンジ方法も♪

きりやさんがこちらの商品を披露すると、田辺さんも「あー！」「これ天才的だよね」と絶賛。

そして、きりやさんは「初めて食べたときに感動したんだ。うんま！ってなって」「久々に食べたいってなって買っちゃいました」とコメント。

さらに、田辺さんは「（チョコが）余った時どうしてる？」「私はパンとかに塗ったり」「なんならそのために余らせたりする」「あとちょっと牛乳に」と、パンに塗ったり、ホットミルクに混ぜて楽しんだりすると、アレンジ方法まで教えてくれました！

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、お2人が『PLAZA（プラザ）』で購入した商品の数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。