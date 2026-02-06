小芝風花と笠松将が共演する夜ドラ『事件は、その周りで起きている』シリーズ3が、3月9日より4夜連続でNHK総合で放送されることが決定した。

本作は、NHKのコント番組『LIFE！』のスタッフが制作する15分×4話のシチュエーションコメディ。刑事ものながら事件そのものは描かず、“事件の周りで起きるトラブル”にスポットを当てた異色作で、2022年にシリーズ1、2024年にシリーズ2が放送された。

主人公は、負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい刑事・真野一花（小芝風花）と、効率重視の合理主義者である宇田川和人（笠松将）。相反する性格の2人が繰り広げる反発と共闘、そして個性豊かな同僚たちが巻き起こす騒動を描く。

シリーズ3となる今回は、レギュラーキャストの小芝と笠松に加え、中野周平（蛙亭）、倉科カナ、北村有起哉が続投。さらにスペシャルゲストとして向井理が出演し、新月署のメンバーが大ファンという劇中ドラマ『刑事・二階堂』の主演俳優・椎名耀司を演じる。

また、新作の放送に合わせて、シリーズ1とシリーズ2の一挙再放送も決定。2月23日からシリーズ1が、3月2日からシリーズ2がそれぞれ4夜連続で放送される。

コメント●小芝風花（真野一花役）「事件はその周りで起きている」シリーズ3。やっと犯人を取り押さえることが出来ました。なかなか刑事らしい事件が起きないドラマですが、見届けてくださると嬉しいです。そしてまたまた豪華なゲストが……！ お楽しみにっ！

●笠松将（宇田川和人役）あいかわらず、他の作品では味わうことができない緊張感がある現場です。一連で長回しの撮影なので、本番前にキャスト全員でセリフの読み合わせをしたり、チームで撮影を乗り越えた達成感もありました。キャストだけでなく、監督やスタッフの皆さんのこだわりもたくさん詰まっている作品です。ぜひご覧ください！

●中野周平（徳大寺玲央役）待ちに待ってました、シリーズ3！ 久しぶりにお会いするのに、すぐに仲良く話せる最高のメンバー！ シリーズ3でも相変わらず事件の周りで右往左往です、今回も見応えたっぷりです！真野さんと徳大寺は進展あるのか!? お楽しみに！

●倉科カナ（向田舞役）シリーズ3を迎えて、向田舞というキャラクターにさらに愛着が湧きました。あらためて、人間味のある愛すべきキャラクターだなと。周りに認められたいという気持ちが強かったり、少し男性運が無いところだったり。今回は前回よりもキャラクターがパワーアップしています。15分間という見やすいドラマですので、ぜひ気軽に見ていただきたいです 。

●北村有起哉（谷崎誠役）5人のキャラクターが本当に大好きです。どのキャストが欠けても成立しません。ただセリフを言い合うだけではない、“テンポと間”を大切にした作品。シリーズ3では、さらにチームワークが高まっています。事件はあまり起きないですが、真剣なコメディドラマをお楽しみに！笑

●向井理（椎名耀司役）脚本・倉持裕さんらしい、少しシュールなセリフ回しで、ジワジワ笑えるコメディです。俳優である私が、劇中ドラマの俳優役を演じるという少し難しい役柄でしたが、クセが強くならないよう、ストレートに演じました。小芝さんや北村さんと久しぶりの共演ですごく楽しい撮影でした。ぜひご覧ください。

