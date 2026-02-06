JR西日本は、近距離移動を中心に展開している、Aシートやうれしートなどの有料着席サービスを、新ブランド「SUWALOCA（すわろか）」に統一すると発表した。サービスの違いや購入方法を分かりやすくする狙いで、各サービスを統一的に案内する。

「SUWALOCA」のブランドコンセプトは「マイペース・マイプレイス」。同社は、これまで区間や列車ごとに「うれしート」「Aシート」「らくラクシリーズ」など複数の有料着席サービスを展開してきたが、今後は新ブランドのもとで一体的に提供する。

「SUWALOCA」では、ニーズに合わせて選べる2種類のランクを用意する。スタンダードはリクライニング機能座席、電源コンセントやWi-Fiなどを備えており、ライトはスタンダードより手頃な料金で利用できる。名称の統一に伴うサービス内容自体の変更はない。

予約は「おでかけネット」内に新設する「SUWALOCA」専用ページから行う。トップページに表示される路線図をタップして区間を選択し、予約手続きへ進める。

また、リリースを記念し、2026年春からキャンペーンを実施する予定。内容は決まり次第案内するとしている。あわせて、マスコットキャラクター「スワとロカ」も公開した。