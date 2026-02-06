「ビブリオバトル」という大会をご存じでしょうか？お気に入りの本の魅力を紹介する「本のプレゼン大会」です。2月8日、各県を代表する高校生が東京に集まって全国大会が開かれます。鹿児島代表として出場するのがれいめい高校２年の宇都心晴さんです。「本の甲子園」とも呼ばれる大舞台に向け、練習に励んでいます。



(宇都心春さんの練習風景）

「ミステリーというジャンルは1回トリックがわかってしまうと、2回目読んだときに衝撃が薄れてしまう。ですがこの本は何と言っても2回目からが面白い。1回読んだことがあるはずなのに、また別の話を読んでいるかのような面白さが、2倍にも3倍にも膨れ上がるんです」





宇都 心晴さん。薩摩川内市のれいめい高校2年生です。宇都さんが出場する「全国高校ビブリオバトル」は、高校生がお気に入りの本を持ち寄り、その魅力を紹介し合う本のプレゼン大会です。県大会には19人が出場しその中で優勝。宇都さんは2年連続で鹿児島県の代表に選ばれました。(宇都心春さん）「中学校の時に校内でビブリオバトル大会が開かれて、5分という限られた時間の中で魅力を伝えられるには、どうしたらいいか？試行錯誤する過程がすごく楽しくて、そこからビブリオバトルの魅力にハマっていきました」ビブリオバトルは、5分間で本の魅力を紹介します。その後、質問タイム。聞いている人たちは一番読みたくなった本に、1票を投じます。宇都さんが選んだのは、歌野晶午さんのミステリー小説「葉桜の季節に君を想うということ」。(宇都心晴さん)「先輩に紹介されて何気なく手に取って読んでみたんですけど、最後のどんでん返しの仕方が自分がこれまで読んできた本の中で初めての衝撃だった」言葉で伝える本の面白さ。同級生や先生もエールを送ります。(同級生)「笑顔を絶やさず楽しんできてほしい」「宇都心晴という名前を日本中に広めてほしい」(れいめい高校 川畑俊晴教頭)「大人が見てもこの本を読みたくなるなって思えると思う/人を引き込む力がある話し方をする」本の魅力を5分間に込めて。宇都さんにとって2年連続となる全国高校ビブリオバトルは、2月8日、東京で開かれます。(宇都さんの練習風景)「415ページの13行目。この1行を読んだとき、みなさんの世界観が崩れ落ちるまで、わずか2秒。最後の1行まで、あなたの心をつかんで離さない『葉桜の季節に君を想うということ』ぜひ、みなさんも騙されてみてください！」