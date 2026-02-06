【バルディフィエメ（イタリア）６日＝松末守司】ノルディックススキー・ジャンプ女子の８日（日本時間）の個人ノーマルヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）に向けた公式練習が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、上昇気流に乗ってきた。

晴天だった５日の初飛びとは一転、雪に雨が交じる悪条件だったが、集中力を高めた１回目に９８メートルと飛距離を伸ばした。２２回目からは雨も止み、９３メートル、９６・５メートルで締めた。初戦前、最後の練習を終え「２回目は新しいスキーだったのであんまり良くなかった。やはり同じ道具で安心して飛べるというのが一番。スキーも決まったし、スーツもどれを使うか決まった。自分の中で不安材料はなくなった」とすっきりした表情を浮かべた。

「ビリンゲン・ショック」を完全に払拭した。直前のＷ杯ビリンゲン大会（ドイツ）の初戦だった混合団体では、１回目に１０３・５メートルで９位。日本は３位だったが、試合後に３選手に謝罪して悔し涙を流し、心配されたものの、現地入りし、初飛びの５日、６日の３回を含め、６本のジャンプを飛び調子を整えてきた。

個人ノーマルヒルからいよいよメダルへの挑戦がスタートする。「やるべきことはかなり明確に見えてきていると思うので、それをしっかりできることが結果につながると思う。今の私は確率を上げることが一番、しっかり２本そろえたい。いよいよだなと気持ちになりつつあるので気持ちがいきすぎないように。最後まで自分と向き合って、自分に集中できたらなと思う」と気を引き締めた。