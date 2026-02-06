バスケットボール男子日本代表の渡辺雄太（31＝千葉J）が6日、自身のインスタグラムを更新。契約解除が発表されたトム・ホーバス前監督（59）との集合写真を公開し、メッセージをつづった。

渡辺は比江島慎（栃木）、富樫勇樹（千葉J）、ジョシュ・ホーキンソン（SR渋谷）、ホーバス氏との私服の5ショットを公開。試合後にホーバス氏と談笑するツーショットも披露した。

「You are the one of the best coaches I’ve ever had. Will miss you」と英語でつづり、「あなたは私が今まで出会った中で最高のコーチの一人です。さみしくなります」と感謝の思いを記した。

日本バスケットボール協会（JBA）は2日、男子日本代表ヘッドコーチのトム・ホーバス氏との契約を終了したと発表。契約終了の理由は「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断」した結果だという。なお、新監督にはBリーグ琉球監督の桶谷大氏が就任した。