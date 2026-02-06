ラップ界のレジェンド、米人気ラッパーのスヌープ・ドッグさん（54）が2026年2月6日、雪上でソリ滑りを行う動画をXで公開し、「すごく楽しそう」などと反響を呼んでいる。

スヌープ氏はミラノ・コルティナ五輪の開幕に先立って北イタリアのガッララーテで聖火ランナーとして行進し、米NBCの中継特派員も務めている。

「バイブスで五輪金メダル、間違いなし」

スヌープ氏はXで「みんなどう思う？？どうだった？」と笑い泣きの絵文字を添え、米NBCの五輪公式Xアカウントを紐づけながら、約39秒の動画を公開した。動画では、雪で作られたコースを円盤型のソリで滑っている様子だ。

始めは上体を仰向けに倒して、足から進んでいたが、急加速すると自然と後ろ向きに回転。焦るように声を上げるなか、字幕では「OH, ****！」「GOD ****！」「HOLD ON！」「****！」と記され、土手に乗り上げてコースアウトしそうな一幕も。

終点に到着すると歓声や拍手に包まれ、「ふぅ」と脱力した後、「ONLY IN AMERICA！」と威勢よく話していた。

投稿はXで広く注目され、「これ、めっちゃかわいい」「朝から爆笑」「一瞬、脇に飛ばされちゃうんじゃないかと思ったよ！」「ビビっただろ」「すごく楽しそう」「バイブスで五輪金メダル、間違いなし」といった声が広がっている。