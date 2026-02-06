「Not comfortable」の意味は？「NO！」の遠回しな表現【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Not comfortable」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「ちょっと嫌だな」程度のニュアンスがある言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「気が引ける・抵抗がある」でした！
「Comfortable」は居心地がいいという意味で、ものに対する快適さだけでなく心理的な心地よさも表現する言葉です。
これに否定を表す「not」がついて、「ちょっと嫌だな」程度のニュアンスになりますよ。
「I’m not comfortable posting pictures of myself on Facebook.」
（Facebookに自分の写真を載せるのには抵抗があります）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部