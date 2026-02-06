ビスキュイテリエ ブルトンヌのホワイトデー♡春限定ブーケ焼き菓子ギフト

フランス・ブルターニュの美味しさを届ける焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、春の訪れを感じる華やかなラインナップが登場します。「Le Bonheur à Vous～幸せを運ぶ春の焼き菓子～」をテーマに、お花のブーケをイメージした限定パッケージのアソートギフトや、春らしい味わいの焼き立て菓子、オリジナルブレンド紅茶まで勢ぞろい。ホワイトデーや春の贈り物にぴったりな、心ときめくコレクションです♡

ホワイトデー限定アソートギフト



ギフトにおすすめなのが、春限定デザインのアソート。

キャンディ型パッケージが愛らしい「プティ・ギフト〈プランタン〉」は、フィナンシェとマドレーヌを各1個詰め合わせた2個入で562円。スミレやビオラのイラストが春気分を高めてくれます。

「プランタンアソート〈ショコラ〉」は、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使った期間限定フィナンシェ〈ショコラ・ノワゼット〉を含む人気焼き菓子の詰め合わせ。

5個入1,674円、8個入2,646円、12個入3,564円と用途に合わせて選べます。

春限定の焼き立て＆紅茶



店頭では、春ならではの焼き立て商品も見逃せません。「フィナンシェグラッセ〈フランボワーズ〉」は、甘酸っぱいジャムとアイシングが華やかな一品で368円。

さらに、苺とフランボワーズ、紅茶とオレンジ、桜クランベリーの3種の「ガトー・ナンテ」は、それぞれ486円、465円、443円で春のお手土産にも最適です。

また、春の花束を思わせる「ブルトンヌオリジナルブレンド紅茶〈No.03 Bouquet〉」は6個入1,404円。焼き菓子との相性も抜群です。

春を贈る、幸せなひととき



華やかなパッケージと、素材にこだわった優しい味わいが魅力のビスキュイテリエ ブルトンヌの春限定コレクション。

ホワイトデーはもちろん、春のご挨拶や自分へのご褒美にもぴったりです。焼き菓子と紅茶が織りなす、心ほどけるティータイムを大切な人と一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか♪