ミラノ・コルティナオリンピックは、いよいよ日本時間のあす明け方、午前4時前から開会式が行われます。

注目選手の日程などをお伝えします。

県出身の廣瀬選手・山粼選手の初戦は8日（日）

富山からはクロスカントリー競技に雄山高校出身の廣瀬崚選手と南砺平高校出身の山粼大翔選手が出場します。



2人の初戦は日本時間のあさって日曜日、前半をクラシカル、後半をフリーで競う「スキーアスロン」です。

そのあと13日（金）には10キロフリーに臨みます。21日（土）の50キロクラシカルには廣瀬選手だけが出場します。

これらの出場種目は現地での調整を経て最終決定されます。

県内の施設で技を磨いた選手も

開会式に先駆けて競技はすでに始まっています。

県内の施設で技を磨いた選手が予選を通過し、見事、決勝に進出しました。



日本時間のけさ行われたスノーボード男子ビッグエアの予選。

オリンピック初出場の長谷川帝勝選手（20）。長谷川選手は1本目、高さのあるジャンプで5回転を成功させます。



愛知県出身の長谷川選手は立山町にあるスラブ・アウトドアパーク・タテヤマで小学生の頃から夏場の練習を重ねてきました。オリンピック初出場を目指した去年の夏は、車で寝泊まりしながらおよそ2か月間、富山で鍛錬しました。



2本目は着地に失敗し勝負の3本目。左足を前にする得意の跳躍で再び5回転を決めて1回目を上回る高得点をマーク。予選5位であさっての決勝進出です。



富山の地で磨いた技でメダル獲得を狙います。