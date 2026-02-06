週末は真冬の寒さが戻ってきそうです。北〜西日本の日本海側を中心に雪の範囲が広がり、冬の嵐となるでしょう。先日の寒波ですでに積雪が多くなっている所にさらに雪が積もるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも雪が降り、積もる所がありそうです。東京23区でもうっすらと雪が積もる可能性があります。交通機関の乱れや立往生などによる交通障害、歩行時の転倒などに十分にお気をつけください。

■雨と雪の予想

あす7日（土）は、日本海側だけでなく、四国など西日本の太平洋側や関東でも雪が降りそうです。夜には日本海で雪雲の帯ができ、8日（日）にはこうした雪雲が次々と近畿北部や山陰に流れ込んで雪が強まる予想です。日本海側では、猛吹雪や短い時間で積雪が急増するおそれがあります。8日（日）の昼前後が雪のピークで、関東など太平洋側の普段雪の少ない地域も積もる所が出てきそうです。九州や四国の平野部でも大雪となるおそれがあり、東京都内でもうっすらと雪の積もる可能性があります。8日（日）夜にかけて、北海道から山陰の日本海側では雪が続き、9日（月）の昼ごろにかけて大雪となるおそれがあります。8日（日）は衆院選の投票日ですが、大雪による災害に十分にお気をつけください。

■あす7日（土）の全国天気

日本海側を中心に広く雪が降るでしょう。発達した雪雲がかかる山陰や近畿北部では、短時間で積雪が急増するおそれがあります。関東など太平洋側でも雪が降り、積もる所がありそうです。

■あす7日（土）の予想気温（最低・最高）

北日本から東日本は多くの所で氷点下の冷え込みとなるでしょう。松江は6日（金）朝より5℃低い、1℃の予想です。日中も北日本から山陰で10℃を下回る所が多くなりそうです。東京都心はきょうより9℃も低い、7℃の予想です。

■あす（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：-4℃ 釧路 ：0℃

青森 ：-3℃ 盛岡 ：-1℃

仙台 ：2℃ 新潟 ：1℃

長野 ：2℃ 金沢 ：3℃

名古屋：9℃ 東京 ：7℃

大阪 ：9℃ 岡山 ：9℃

広島 ：11℃ 松江 ：4℃

高知 ：14℃ 福岡 ：10℃

鹿児島：14℃ 那覇 ：19℃

■予想される最大風速（最大瞬間風速）

・6日（金）

北海道地方 25メートル（35メートル）

東北地方 20メートル（30メートル）

・7日（土）

北海道地方 25メートル（35メートル）

東北地方 18メートル（30メートル）

■予想される波の高さ

・6日（金）

北海道地方 6メートル

東北地方 5メートル

・7日（土）

北海道地方 5メートル

東北地方 5メートル

■予想される24時間降雪量（多い所）

・6日（金）18時〜7日（土）18時

北海道地方 50センチ

東北地方 40センチ

関東甲信地方 15センチ

北陸地方 50センチ

近畿地方 15センチ

中国地方 30センチ

・その後、7日（土）18時〜8日（日）18時

北海道地方 40センチ

東北地方 50センチ

関東甲信地方 40センチ

北陸地方 70センチ

東海地方 40センチ

近畿地方 70センチ

中国地方 70センチ

四国地方 20センチ

九州北部地方 30センチ

・その後、8日（日）18時〜9日（月）18時

北海道地方 30センチ

東北地方 50センチ

関東甲信地方 40センチ

北陸地方 50センチ

東海地方 30センチ

近畿地方 20センチ

中国地方 20センチ

四国地方 15センチ

九州北部地方 10センチ

北日本から東日本では寒気の影響で降雪が続き、積雪がさらに増える所があるでしょう。