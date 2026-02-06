北海道の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「函館市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩けば、香りや彩りに心が躍る食のスポットがあふれています。地元の食材を生かした名物料理や、思わず写真を撮りたくなる一皿、気軽に立ち寄れる食べ歩きの店など、街ごとに個性豊かなグルメ体験が広がっています。味覚を通して街の魅力を感じられるのも楽しみのひとつです。
その中から、北海道の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「グルメが魅力的」な市に関するアンケートを実施しました。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：函館市／97票北海道の南部に位置する函館市は、函館山からの夜景で知られる港町で、国際貿易港として栄えた歴史を持ちます。津軽海峡に面しているため、イカやウニ、カニなどの新鮮な海産物が豊富に水揚げされます。特に朝市で食べる海鮮丼は格別で、観光客に大人気。また、ご当地バーガー「ラッキーピエロ」も有名です。
回答者からは「普通のお寿司屋さんがすごく美味しかったし、居酒屋も海鮮がとても美味しかった」（40代女性／岐阜県）、「函館は北海道のグルメを網羅しているイメージ」（30代女性／福岡県）、「新鮮な海産物を使った海鮮丼や寿司、地元ならではの洋食グルメが豊富で、食文化の魅力が詰まった市」（50代男性／山口県）といった声が集まりました。
1位：札幌市／112票北海道の道庁所在地であり、政令指定都市の札幌市は、食の集積地でもあります。サッポロビールやラーメン横丁に代表される札幌ラーメン、新鮮な海の幸を活かした寿司や海鮮料理など、多岐にわたるグルメが楽しめます。また、羊肉を使ったジンギスカンや、乳製品を活かしたスイーツも人気です。
回答者からは「味噌ラーメン、ジンギスカン、スープカレーなどご当地グルメの宝庫。市内の『札幌場外市場』や『すすきの』で食の魅力が凝縮」（30代男性／栃木県）、「新鮮な海の幸が豊富で、海鮮丼や魚介類を楽しめる場所が豊富だと思います」（30代女性／愛知県）、「海産物、各市の名物、特産品など食べたいものがすぐに思い浮かぶから」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)