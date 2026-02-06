アイドルグループ・テラテラの池本しおりさん（23）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）に登場しました。中面グラビアで、緑あふれる川辺で切ない表情を表現しています。



【写真】陶器のようなつるん肌 マシュマロボディの池本しおりさん

池本さんは自身のXで撮影画像を公開。「PARADE2026冬号 にグラビア掲載していただいています！！ ぜひゲットしてくださいー！！！」と呼び掛けています。



「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人が誌面で躍動しています。



表紙を飾ったのは、ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さん。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露しています。



中面では、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜さん、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅さん、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなのさん、そして20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華さんが裏表紙を飾っています。



【池本しおりさんプロフィル】

いけもと・しおり 2002年12月15日生まれ 兵庫県出身 A型 身長150cm。「制コレ2020」のファイナリストに選出されデビュー。ミニマム×グラマラスで「ミニグラの超新星」と称された。2021年、アイドルグループ「テラス×テラス」のメンバーに。25年にグループ名が「テラテラ」に改名。セカンド写真集が3月26日に発売予定。公式X：＠teratera_shiori 公式Instagram：@shiori_ikemoto