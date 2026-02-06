冬に行きたい「徳島県の滝」ランキング！ 2位「轟の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
凛とした空気が満ちる2月は、滝が凍りつく「氷瀑」や巨大なつららなど、冬ならではの造形美を楽しめる季節です。厳しい寒さが生み出す、まるで時が止まったかのような神秘的な光景を求めて、旅に出かけてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、冬の観光に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「徳島県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「冬は人が少なく、静かな雰囲気の中で滝本来の迫力を感じられるためです」（30代女性／愛知県）、「落差58メートルの迫力ある滝を、雪化粧をした山々と共に写真に撮りたい」（50代男性／埼玉県）、「神秘的な雰囲気があり美しいから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「滝のまっすぐとした流れがとても綺麗だから」（50代男性／長崎県）、「徳島の自然美を代表する滝で、日本の滝百選にも選ばれており、冬でも周囲の渓谷美や荒々しい岩壁との対比が美しく、迫力のある眺めが魅力だからです」（60代女性／愛知県）、「大釜の滝は水量が多く、冬の澄んだ空気の中で見ると迫力がより際立つと感じています。周囲の岩壁に囲まれた景観が美しく、冬は観光客も少ないため静かに滝の音を楽しめそうです。滝つぼの深い青色が冬の光に映えると聞き、一度その景色を見てみたいと思いました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、冬の観光に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「徳島県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
2位：轟の滝／45票海陽町にある「轟の滝」は、日本の滝百選にも選ばれている徳島県一の落差を誇る名瀑です。本滝の上流にはさらに「轟九十九滝」と呼ばれる大小さまざまな滝が連なり、冬の澄んだ空気の中でのハイキングは格別。周囲の岩壁と真っ白な水しぶきが織りなす荘厳な雰囲気は、訪れる人を圧倒します。
回答者からは「冬は人が少なく、静かな雰囲気の中で滝本来の迫力を感じられるためです」（30代女性／愛知県）、「落差58メートルの迫力ある滝を、雪化粧をした山々と共に写真に撮りたい」（50代男性／埼玉県）、「神秘的な雰囲気があり美しいから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：大釜の滝／57票那賀町にある「大釜の滝」が見事1位に輝きました。こちらも日本の滝百選に選定されており、高さ20メートルから深い淵に向かって垂直に流れ落ちる姿が特徴です。冬場は周辺の木々が落葉し、切り立った岩の造形美がより一層際立ちます。エメラルドグリーンの滝つぼと冬の静寂が、神秘的な空間を作り出しています。
回答者からは「滝のまっすぐとした流れがとても綺麗だから」（50代男性／長崎県）、「徳島の自然美を代表する滝で、日本の滝百選にも選ばれており、冬でも周囲の渓谷美や荒々しい岩壁との対比が美しく、迫力のある眺めが魅力だからです」（60代女性／愛知県）、「大釜の滝は水量が多く、冬の澄んだ空気の中で見ると迫力がより際立つと感じています。周囲の岩壁に囲まれた景観が美しく、冬は観光客も少ないため静かに滝の音を楽しめそうです。滝つぼの深い青色が冬の光に映えると聞き、一度その景色を見てみたいと思いました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)