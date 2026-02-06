2月8日に投開票を迎える衆議院選挙。豪雪地・長岡市の旧山古志村では6日も期日前投票で一票を投じる住民の姿がありました。一方、8日は寒気が強まり平地でも大雪になる見込みで投票所に向かう際には十分な注意が必要です。



積雪が一時、3メートルを超えた旧山古志村。選挙の看板も雪の中に立てかけられています。



（リポート）

「この地域の住民はほとんどが車移動だということですがこのように投票所の周りにも雪の壁が広がっていて、2月の選挙戦、例年とは違った様子となっています」





山古志支所に設けられた期日前投票所。6日も一票を投じる住民の姿がありました。〈投票した住民〉「牛を飼っているんですけど牛舎もずっと除雪しないと間に合わなくて、ちょうどこの空いている時間に（来た）あしたからまた寒波で大変だというので」真冬の衆院選。雪深い地域では期日前の投票率が低下する傾向にありますが、ここ山古志では前回を上回るペースで投票が進んでいます。住民に話を聞いてみると…〈住民〉「棄権したことないかな、当然行きます。日本 地域も含めて良くなるように特に若い人が希望持てないと」〈住民〉「投票は行こうと思っている。年寄りは年金は上がらないし物価は上がるし大変ですよね」2004年の中越地震で全村避難を強いられた旧山古志村。地震の翌年に行われた衆院選では、仮設住宅の前で訴えに耳を傾ける住民の姿も。地域の復興や生活再建など政治に願いを託してきました。一方で心配なのが8日の投開票日の天気。強い寒気が流れ込む見込みで、24時間に降る雪の量は山沿いで最大70センチ、平地で最大50センチと予想され、警報級の大雪となるおそれもあります。〈山古志支所 地域振興・市民生活課 熊田和浩課長〉「投票所に行く道中、道が狭いので気を付けて来てもらいたい。投票率が下がらないようにしていきたいのでぜひ期日前、早めに来てもらいたい」大詰めを迎える真冬の総選挙。〈住民〉「ここに若い人が住んでくれるような地域になってほしい、それだけ」〈住民〉「この地域で住み続けていくのもなかなか大変なことだと思うのでそんな中でもやっぱり私たちの思いをくみ取ってくれる人を応援したいと思って1票を入れました」過疎化が進む雪国・山古志。地域の未来を一票に託します。