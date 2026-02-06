「濱口くんにいつ見ても似てる」南明奈、息子のソロショット公開！ 「ミラコスタに泊まった時ですね」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは2月5日、自身のInstagramを更新。息子のソロショットを公開しました。
息子の顔は手に持っている花のかごで隠れていますが、幼さのある手からは愛らしさが伝わってきます。ディズニーキャラクターの「プルート」の絵が描かれたお気に入りだというスウェットは、春を先取りした柔らかいライトイエローです。
ファンからは、「可愛いです」「これは、ミラコスタに泊まった時ですね」「持ってる手とお花？が可愛〜ですね〜」「いいね」「わぁ、可愛い」「かわいい濱口くんにいつ見ても似てる」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「持ってる手とお花が可愛〜ですね〜」南さんは「息子くんお気に入りのプルートスウェットは @wcjapan の」と、タレントの若槻千夏さんがプロデュースするファッションブランド「WCJ」の公式Instagramをタグ付けし、1枚の写真を投稿。息子のソロショットです。
夫婦ショットも披露1日には「1月29日優さんお誕生日でした」と、濱口さんとの夫婦ショットを公開していた南さん。ファンからは、「ミラコスタ素敵〜」「家族ディズニーいいなー！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
