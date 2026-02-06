TDR、蜷川実花の撮り下ろしを使用した新グッズ第2弾！ ミッキーの耳付きリュックなど登場
東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」より、3月6日（金）から、写真家の蜷川実花の撮り下ろし作品をデザインに使用した新作グッズ第2弾が発売される。
【写真】ミッキーの耳がかわいい！ おでかけにぴったりな「リュック」
■ファンタジースプリングスの魅力がたっぷり
今回登場するのは、「Color of Fantasy」をコンセプトに、鮮やかにして幻想的な世界観を表現する蜷川によって写し出されたファンタジースプリングスの写真作品を活かした、生活により一層彩りを添えるグッズ。
ラインナップには、ラプンツェルをイメージした上品な色合いの造花を付属した「ルームフレグランス」をはじめ、美しい写真の数々をデザインした「ワイドバスタオル」や「スパバッグ」、「クッション」など、日常をより華やかにするアイテムが並ぶ。
また、ミッキーマウスの耳のようなシルエットがかわいい「リュックサック」や、おでかけが楽しくなる「カメラストラップ」、「レジャーシート」、「ショッピングバッグ」もそろい、春の新生活に向けて心が華やぐグッズが用意される。
なお、大阪・大阪市にある富士フイルムフォトサロン 大阪では、3月6日（金）〜3月25 日（水）の期間、本プロジェクトのために蜷川が撮り下ろした作品と第2弾のグッズの展示や、作品の世界観を再現したフォトスポットが展開される予定だ。
