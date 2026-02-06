·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@azagitova¤è¤ê)

¡¡2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÊ¿¾»¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ï(23)¤Î­à·ãÊÑ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Á´¿È¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Ï500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂåÉ½¼Ô¡¢³ÆÃÏ°èÏ¢ÌÁ¤ÎÂåÉ½¼Ô¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤³¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¶¥®¥È¥ï¤ÎÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î⁉¤è¤êºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤⁉¡×¡Ö¤É¤¦¤«¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×⁉¡×¡Ö¼«Í³¤ËÀ¸¤­¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥¶¥®¥È¥ï¤Ï10Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë³èÌö¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡£ÆüËÜ¿©¤¬¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç½©ÅÄ¸¤¤Î­à¥Þ¥µ¥ë­á¤¬Â£Äè¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£