¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÃíÌÜ¤ÎÃæ³Ø1Ç¯¡¢º´µ×´ÖÎ¦¡¡¥Ð¥¹¥±Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤Ê¤É¤ËÊ¡²¬»Ô»ÔÌ±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Ï6Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤äÁ´¹ñÂç²ñ¤Ê¤É¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿Æ±»Ô¤ÎÃÄÂÎ¤È¸Ä¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡Ö»ÔÌ±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤òÆ±»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤Ê¤É4ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¡£¸Ä¿Í¤Ï¡¢Æ±10·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç¥Î¡¼¥Ó¥¹A¡Ê11¡Á12ºÐ¡Ë¤ò2Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÉñÄáÃæ1Ç¯¤Îº´µ×´ÖÎ¦¡Ê13¡Ë¤é13¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¡¢¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ö»ÔÌ±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ùÏ«¾Þ¡×¤Ë3¿Í¡¢ÃÏ°è¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡Ö»ÔÌ±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¾©Îå¾Þ¡×¤Ë1ÃÄÂÎ¡¢41¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÔÌ±¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¡ÚÃÄÂÎ¡Û¥Ð¥È¥ó¡á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥Ä¥Ð¥È¥ó¥Á¡¼¥à¢¦·õÆ»¡áÃæÂ¼³Ø±à½÷»Ò¹â·õÆ»Éô¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â·õÆ»Éô¢¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡áÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô
¡¡¡Ú¸Ä¿Í¡Û¶õ¼ê¡á°æÁó²ð¡Ê¸¼ÍÎ¾®¡Ë¾®¹¾ô¥ÂÀÏº¡Êº£½É¾®¡Ë¾®ÎÓ¼ùÀ¸¡Ê¾ÈÍÕ¾®¡Ë¢¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡á¾®ÌîÅÄÚðÂç¡Ê¾®ºû¾®¡Ë¢¦¥Ð¥È¥ó¡á¾®»³ÅÄÂÙ²æ¡¢µ×ÅçÂç¶õ¡ÊÇîÂ¿¹â¡Ë¡¢»û»³Àé¿Ò¡Ê¤æ¤ê¤Î¼ù¥Ð¥È¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡¢Åáº¬ÍÚÈì¡ÊÇîÂ¿¹â¡Ë¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡áº´µ×´ÖÎ¦¡ÊÉñÄáÃæ¡Ë¢¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡áÝ¯°æ¾ÈÂç¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¡ËËÎ¤ô¥¡Ê¶å»ºÂç¡Ë¢¦¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¡áÅì»³¼îÆá¡ÊÈÄÉÕÃæ¡Ë¢¦Ìîµå¡á¿È¿¼Í³°Í¡Ê¸µ²¬Ãæ¡Ë