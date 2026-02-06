開幕戦でまさか！ マリノス守護神が２失点→21分に負傷交代。鋭く飛び出したエリキと接触
まさかのアクシデントだ。
横浜FMは２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で町田とホームで対戦している。
８分にエリキの左足弾で先制を許し、16分に遠野大弥のPKで追いつく。タイスコアで迎えた17分、自分たちのバックパスを見逃さなかったエリキに２点目を奪われる。
この２失点目の際、大きく蹴り出そうとしたGK朴一圭が、鋭く飛び出してきたエリキと接触。相手の足を蹴ってしまう格好となり、自身の右足を痛めた様子だ。
しばらくピッチ上で状態が確認されたが、プレー続行は不可能に。21分に退き、木村凌也が投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
