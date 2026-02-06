広島市は、子育て支援策などを盛り込んだ過去最大規模となる来年度の当初予算案を発表しました。広島市は6日、一般会計で7940億円余りの来年度の当初予算案を発表しました。4年連続の増額で、過去最大の規模です。



■広島市 松井一実 市長

「未来を担う子どもの育成こそがこれからの広島の発展の礎になるとの考えのもと、子育てに伴う喜びを実感できるようにしたい」



特に重点を置いたのは、子育て支援です。子ども医療費補助の所得制限を撤廃し、対象を高校3年までに引きあげる事業に約34億8000万円を計上します。





■2児の母「所得制限は、県外から来たママさんがなんで広島あるの？って今まで言われてて、広島に来たらハズレみたいな。なくなってよかったなと思います」中心部の再開発にも力を入れます。基町地区で建設が進む31階建てのビル。2027年4月の完成に向け、建設費の補助などに約41億6000万円を計上します。また、広島駅南口のペデストリアンデッキの整備費用なども盛り込みました。ハードとソフトの両面から、若者が将来に希望を持てるまちづくりを進める考えです。（広島市政担当 小田成実 記者）松井市長は会見で予算案のポイントについて、「若者と子育てに優しいまちを目指す」と述べました。中でも注目するのが、子ども医療費補助制度の拡充です。広島市では、子どもの数などに応じて、たとえば通院1回につき、500円を負担することで残りの医療費の補助を受けられるようになっています。ただ、現在は所得制限があり、対象は中学3年までとなっています。これを2027年1月に所得制限をなくし、対象を高校3年までに引きあげるとしています。市民に話を聞くと、所得制限で補助を受けられず、病院で相談したいことなどがあっても受診を控えてしまっていたとの声もありました。しかしほかの政令市では、すでに所得制限のないケースなどがほとんどで、ようやく全国的な水準に並んだと言えそうです。【2026年2月6日放送】