LIVEしずおかでは、2026年も時代を超えて愛され続ける名店の味を紹介します。今回紹介するのは、静岡市清水区の人気町中華。病気で倒れた先代の味を、家族で引き継いでいます。

【写真を見る】「おいしい、いつもこれ」"飽きない味"を守る家族の絆 町中華「一元本店」の復活物語=静岡市清水区【愛されごはん】

もやしをふんだんに乗せた店の一番人気は「もやし味噌ラーメン」。透き通ったとんこつスープに味噌を溶いて食べるのが特徴です。

静岡市清水区にある「一元本店」は、ラーメンのほかチャーハンや餃子が人気の町中華です。

＜訪れた客＞

「おいしいです。いつもこれ」

「たぶん静岡では一番うまいと思うよ」

この店を切り盛りするのは三代目の市原庸次さん（55）。そして義理の姉の市原百合子さん（70）です。

＜市原百合子さん＞

「『おいしかったよ』とお帰りになるお客さんを見てありがたいなと思いながら、私たちも元気をいただいているって感じ。ふふふふ」

1960年に創業した一元本店。三代目の父親・盛義さん、兄の一憲さんが店を引っ張り、地域の人に愛されてきました。しかし、一憲さんは15年前に病で倒れ、厨房には立てなくなりました。

「一元はここまでか」 絶望を乗り越え弟が継承した伝統

家族で話し合った結果、弟の庸次さんが三代目に。二代目の妻、百合子さんがサポートすることになりました。

＜市原庸次さん＞

「『三代目として任せたよ』と言われるプレッシャーは計り知れなかった」

＜百合子さん＞

「主人が倒れて、『一元はここまでか』と思いました。主人を支えながら、支えてもらいながら、一元を守っていければいい」

店を切り盛りする上で三代目が重視したのは、二代目・一憲さんが守ってきた味のモットーです。

＜二代目 市原一憲さん＞

「白飯は毎日食べていても飽きない。だから飽きない味を売るように心がけて、気を付けている」

そのベースになっているのが、ラーメンに使われるとんこつスープです。自分で豚骨を細かく砕き、2度、3度と血抜きをすることで、臭みがない旨味が凝縮されたスープに仕上げます。

＜庸次さん＞

「きれいなきつね色の脂が旨味のもと。麺と一緒に絡むとうまいんだよね。基礎を作ってもらえているから、基礎を守りつつ旨味を出せるように頑張って毎日やっている」

60年以上継ぎ足したタレと具現化した「飽きない味」

百合子さんが作るのは、チャーシュー。これは先代から引き継ぎました。60年以上継ぎ足してきたしょうゆベースのタレで豚肩ロースを煮込みます。そこから一晩寝かせて、タレを芯まで染み込ませると完成です。

＜百合子さん＞

「おいしくなーれって、いつも思いながら。継続が一元を作っている。嫁としてやり遂げなきゃいけない」

2人が手間を惜しまずに、二代目のモットー「飽きない味」を具現化したのがシンプルな「醤油ラーメン」。

一番人気の「もやし味噌ラーメン」に肩を並べる自信作です。醤油ダレが染み込んだチャーシューと、とんこつスープの旨味でコクが増します。

＜40年通う客＞

「おいしいですよね。月に一回は絶対に来ないと」

＜50年通う客＞

「飽きない。ごはんとかそばと一緒。ずっとやっていてほしい。食べられるうちは来るよ」