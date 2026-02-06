戦後最短の選挙戦に直前に誕生した新党。今回の衆議院選挙には多くの注目点がありますが専門家はどう考えているのでしょうか？



政治学が専門の志學館大学原清一教授です。選挙戦を見て感じたことは？



（志學館大学・原 清一教授）

「消費税も争点に結局ならなくて与党も野党もどちらも主張しているので、どちらかというと政権の選択が争点になってくる。確かに政権選択はこれまでもあったが、高市さんを選ぶか選ばないかという選挙の構図は今までにない」





各政党が減税、あるいは廃止を訴える消費税。主張が代り映えしないとも言われていますが…（志學館大学・原 清一教授）「与党も消費税は大事だと訴えてきていた。一方、立憲民主党から中道になった野田代表も消費税は大事だと言っていた。どちらも消費税は必要だという立場だった。単に選挙目当てで減税すると言っているのか、消費税は必要なんだけど、この経済状況を考えると必要だけどここは手を打たないと。悩みがあって今回、それぞれ打ち出したのか注目。見て見たい」選挙の後の政党の枠組についても注目します。直前に中道改革連合が誕生し2大勢力の構図、そのままでいくのか前回の参議院選挙以降、注目を集める第3極がどう関わるのか注目しています。投票まであと2日。有権者に意識して欲しいことを聞きました。（志學館大学・原 清一教授）「最近、SNSなどで自分を表現するのが大事だし、表現するのが楽しいという社会になってきている。誰かを支持することで自分を表現する推し活。自分の価値観を表現するのは昔、ちょっと前と比べると活発になっていると思う。同じ方向で政府はこうあって欲しい、政治はこうあって欲しいと同じように表現できるといいな」選挙を自己表現の1つの場と考え、一票を投じるのもいいのでは？と話していました。