2月8日は衆議院選挙の投開票日です。

前回の衆院選で、広島県の投票率は48.40％と全国最低でした。

カギになるのは期日前投票ですが、急な選挙、そして真冬の選挙という事情もあり、期日前投票もさまざまな光景が見られます。

６日の庄原市高野町です。庄原市役所高野支所に設けられた期日前投票所には朝から多くの人が訪れ投票をしていました。

■投票した人

「大雪が降りそうだか ら来た。まだ降りそうだからね、7日8日 は。」





「天気予報を見たら寒くなると言 っていたから、きょうは道路も きれいだし出てきました」「あしたあさってならやめようと 思ったけど、きょうは来ました 」選挙ポスターの掲示板の周りにも雪が積もっています。8日の投開票日は雪が降る予報となっていることから、期日前投票を選ぶ人も多いとみられます。

また、若い世代の投票を促す試みもあります。４日、安芸高田市の吉田高校に「移動期日前投票所」が設置されました。



2016年に投票年齢が引き下げられたことを受け、安芸高田市では18歳の高校生も投票しやすいよう、学校に期日前投票所を設けています。



授業を終えた高校3年生が玄関前で投票用紙に記入し、車の中に置かれた投票箱に一票を投じました。

■生徒

「受験シーズンだけど、今後大学 に入ってから自分の生活に関わ ってくることなので重要なこと だと思いました。」



「はじめての選挙だったので、ど うすればいいのかわからず緊張 していたけど、今後の自分たち のためになるように考えて投票 しました。」



今回は、急な選挙だったため、期日前投票所の設置にはさまざまな制約があります。



広島駅南口地下に設置された期日前投票所は、アクセスの良い場所なので、多くの人の投票が期待されました。しかし、ここで投票できたのは3日から５日までの3日間のみでした。

６日と７日は、別のイベントの予約が入っていたために投票所を設置できないんです。

なお、広島市にお住まいの方が、７日に投票できる期日前投票所は、各区役所および出張所。そしてイオンモール広島祇園です。イオンモール広島祇園で投票できるのは、安佐南区と安佐北区の選挙人名簿に登録されている人だけなのでご注意ください。

（2026年2月6日放送）