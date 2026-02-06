今週末は寒さが厳しくなり雪の予報も出ているため期日前投票を活用する人が増えています。鹿児島市役所の期日前投票所は最大1時間の待ちが出るほど混雑しています。



（内田直之キャスター）

「投開票まで2日。鹿児島市役所の期日前投票所では投票待ちの方が長い列を作っています。昼時ということもありますが、これだけの人が集まっています。建物の外まで列を作っていて1時間待ちだということです」





期日前に投票をしようと市役所を訪れた人たち。昼時は特に混雑しています。（有権者）「すごく並んでいるから時間がない。（40分ぐらいはかかる）そんなに時間がないバスの時間が…」あきらめて帰る人も少なくないようです。（有権者）「お手洗い行きたかったりして大変ですよね。土日は大雪、天気が悪天候になるみたいだから今日来た。ここ来たら、こんな調子でビックリしました」一方でこんな声も――。（有権者）「関心が高くて、これだけ並んでも投票したいという気持ちを皆さんお持ちなら逆にいいことなのかな」混雑に拍車をかけているのが急な解散総選挙。これまでとは違う会場、東別館9階の特別会議室で行うことになり、エレベーターでの移動が必要です。一度に案内できる人が限られています。鹿児島市選挙管理委員会によりますと5日時点の期日前の投票率は11.38％、前回を1.05ポイント上回っています。投票所整理券の到着が遅れたことも影響し出足が鈍かった期日前投票ですがここに来てプラスに転じました。関心が高まっているようです。鹿児島市役所本庁の期日前投票は7日まで午前8時半から午後8時まで行われ、朝晩は比較的スムーズに投票できるということです。この後も、8時まで投票はできます。鹿児島市役所が混んでいるため別の場所で投票しようと考える人が増えています。ご覧の3か所、伊敷支所、勤労者交流センター、鹿児島国際大学の期日前投票はすでに終わっています。誤って訪れる人が増えていますのでくれぐれもご注意ください。