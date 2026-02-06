浜辺美波、夏木マリから“天才”とべた褒め「人気のある理由がすごくわかりました」
俳優の浜辺美波が6日、都内で行われた映画『ほどなく、お別れです』初日舞台あいさつに登壇した。この日は浜辺演じる主人公の母と祖母を演じた永作博美と夏木マリも参加。初共演となった浜辺の印象を語った。
【集合ショット】目黒蓮からのメッセージも！華やかドレスで登場した浜辺美波ら
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒が演じる。
永作は「人懐っこい。キャッキャしてるかと思いきや本番ではすっと入っていく様子をみながら役者としてもたくましい。初めてご一緒させていただいたのですが楽しく気持ち良く演じられた」と絶賛。
さらに夏木も「かわいくて、かわいくて。本当の孫のよう」と目を細め「監督の難しい注文を『かしこまりました』と全部クリアするんです。天才だな、と。人気のある理由がすごくわかりました。女優さんとしてすばらしいと、勉強させていただきました」とべた褒めする。
先輩俳優からの言葉に、浜辺は「わかりにくいかもしれないんですけど夏木さんと永作さんのことが本当に大好き。家族として共演する中でお2人がお母様、お祖母様で、助けられた」と感謝。母とは少しわだかまりがあり、逆に祖母とは仲良しというキャラクターだっただけに「どうやってそれをみなさんに、わかっていただくようなお芝居、シーンにするか迷っていたんですが、お二人が空気感で、引っ張っていって感謝しています。お芝居以外でも、学びになることをたくさんお言葉をいただけて、財産のひとつでした」としみじみと語っていた。
このほか、志田未来、西垣匠、三木監督も登壇した。
