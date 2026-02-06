相次ぐ除雪作業中の事故減少へ！無人で稼働する除雪機を発明 屋根上の除雪をする試作機も 新潟・長岡市
新潟県加茂市で5日、屋根の雪下ろしのため、はしごを上っていたとみられる78歳の男性が転落し、死亡するなど各地で事故が相次いでいます。
■無人で稼働する除雪機
こうした事故の防止や高齢化による担い不足の解消などにつなげようと長岡市で6日、無人で稼働する除雪機の試作モデルが公開されました。
玄関前などの平らな地面を除雪する「ながおか雪二郎」です。
スマートフォンのアプリで操作すると除雪を開始し、一定の場所に雪を積み重ねていきます。さらにこちらの除雪機は…
「私が近づくと、AIが人を検知し止まり、離れると、再び動き出します」
【ながおかメイカーズクラブ 水藤裕太さん】
「自動で動くので誰でも使えるというところが売り。老若男女問わず使っていただきたいと考えている」
まだ試作段階ではありますが、実用化に向けてはあと一歩のところまで来ていると言います。
■屋根上の除雪をできる試作機も
そして今シーズン建物の倒壊や転落事故などの原因となっている屋根の上に積もった雪を除雪できる試作機も！
おととしから試作を続け、これまでは平地にのみ対応していましたが、小型化や軽量化を図ることで屋根を想定した傾斜ものぼることが可能になったということです。
【ＮａｇａｏｋａＢｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈＡｃａｄｅｍｉａ 高坂壮さん】
「去年よりもかなり良くなってきたとは思うが、実際実運用というと技術的な部分だけではなくいろいろな問題があるので一歩一歩進めていければと思っている」
新潟が抱える雪の課題を解決するために…試行錯誤の日々が続いています。