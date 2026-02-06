冬型の気圧配置の影響で2月6日の県内は広く雨や雪となりました。8日にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となる見込みで注意が必要です。



2月5日の穏やかな天気から一転、冬型の気圧配置の影響で朝から広く雨や雪が降った6日の県内。



寒気が流れ込んできたため、午前6時には8.8℃もあった新潟市中央区の気温は時間を追うごとに低下。午後5時には0.9℃となっています。



そして、徐々に冷え込みが強まったことで…





【桶屋美圭アナウンサー】「午後3時の新潟市中央区。先ほどまで雨が降っていましたが、現在は雪に変わりました。ただ、依然として風が強く、凍てつくような寒さです」新潟市は午後から横殴りの雪が降り、傘があおられる場面もありました。【街の人】「大変」北陸地方の上空約5000mにー39℃以下の強い寒気が流れ込むため、県内は8日にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となるところがある見込みです。また、予想よりも寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は警報級の大雪となる可能性があります。7日午前6時からの24時間に降る雪の量は上・中越の山沿いで70cm、上・中越の平地と下越の山沿いで50cmなどと予想されています。7日以降、JRは大雪が予想されるため、在来線の一部区間で計画運休を実施すると発表。新潟地方気象台は県内全域で8日にかけて大雪による交通の乱れに注意・警戒するよう呼びかけています。