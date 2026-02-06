ヒョンビン＆ソン・イェジン夫妻がそろって登場 『第46回 青龍映画賞』、あす放送へ
2025年11月に韓国で開催された『第46回 青龍映画賞』が、あす7日（後12：10〜15：00）「KBS World」で放送される。
【写真】美しい肩出しドレスで…映画祭に登場したソン・イェジン
『青龍映画賞』は1963年に始まった韓国映画界最大の祭典。韓国最高の映画スター達が一堂に会する授賞式となっている。
今回は、ヒョンビン＆ソン・イェジン夫妻が主演賞を受賞したことで話題に。祝賀公演としてHWASA、BOYNEXTDOORもステージを披露する。
■出演：ヒョンビン、ソン・イェジン、イ・ソンミン、パク・ジヒョン、アン・ボヒョン、キム・ドヨン、イ・チェミン、アン・ヒョソプ、ソン・ヘギョ、ジニョン(GOT７)、ソル・ギョング、チョン・ヨビン、チョ・ジョンソク、イム・ユナ(少女時代)、キム・ソンチョル、イ・グァンス、ク・ギョファン ほか
■MC：イ・ジェフン、ハン・ジミン
■祝賀公演：HWASA（MAMAMOO）、BOYNEXTDOOR、イ・チャンヒョク
本放送：2月7日（土） 12：10〜15：00
再放送：2月11日（水） 16：20〜19：00
【写真】美しい肩出しドレスで…映画祭に登場したソン・イェジン
『青龍映画賞』は1963年に始まった韓国映画界最大の祭典。韓国最高の映画スター達が一堂に会する授賞式となっている。
今回は、ヒョンビン＆ソン・イェジン夫妻が主演賞を受賞したことで話題に。祝賀公演としてHWASA、BOYNEXTDOORもステージを披露する。
■MC：イ・ジェフン、ハン・ジミン
■祝賀公演：HWASA（MAMAMOO）、BOYNEXTDOOR、イ・チャンヒョク
本放送：2月7日（土） 12：10〜15：00
再放送：2月11日（水） 16：20〜19：00