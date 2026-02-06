お笑いタレント今田耕司（59）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。タレントのケンドーコバヤシ（53）ら自身と親しい人の結婚について話した。

リスナーから今田に「先日同じ事務所の後輩・ケンコバさんが結婚と男児誕生を発表されました。今田さん的に衝撃度は何パーセントですか？」というメッセージが寄せられた。

これに対し、今田は「周りの人間の結婚ラッシュが止まらないのよ！」「俺は行きつけの美容室が一緒なのよケンコバと。そこで会うたときにこっそり“ご報告すいませんこんなところで…”みたいに。聞いていて“えぇ！ってお前もか！”とか思ったけどね」とした上で、「ケンコバに（付き合いが）長い彼女がいるって知ってたからいずれいくやろなっていうのは覚悟はしていました。衝撃度で言うたら俺は60パーセントくらいじゃない？」と回答。

さらに「元ザブングルの松っつん(松尾陽介さん)って仲良いんですよ、ただ人生分からんもんよ。色々なことがあって会社をいちから立ち上げて1年半前に沖縄に移住したんよ、移住というかこっち(東京)で仕事があるので、こっちで仕事するときはこっちなんやけど。やってる会社はパソコンでもできるんで別に東京おらんでもできるわけよ」と芸能界を引退し、現在は沖縄でバーを運営している元「ザブングル」の松尾陽介さんについて明かした。

続けて「向こう(沖縄)でバーもやってみたいな、そこで知り合ってさ沖縄で。去年の正月旅行沖縄行ったんよ松っつんに会いに。前行ったとき彼女やって紹介されて、結局人生点で見ちゃダメね」と松尾さんの結婚にも触れ、「一昨日一緒にご飯食べたんよ沖縄から奥さん来るからって、一緒にご飯食べたらまぁ幸せそう」と話した。

ザブングルは21年3月に解散。松尾さんは、昨年12月30日に放送されたテレビ朝日の年末特番「アメトーーーーーーーーーーーーク年末6時間SP」に出演し、同年11月22日に結婚したことを報告していた。