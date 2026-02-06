自民党が２０１２年に公表した憲法改正草案について、「基本的人権削除している」と指摘する投稿がＸ（旧ツイッター）で拡散されている。

今回の衆院選にからめ「基本的人権を完全になくします」と指摘して１００万回以上閲覧されている投稿もある。

日本国憲法は１１条および９７条で基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と明記している。基本的人権の尊重は、国民主権、平和主義とともに日本国憲法の三大基本原則とみなされている。

１２年の自民党憲法改正草案は、現憲法９７条に相当する条文を削除し、１１条については若干の修文を加えた上で維持した。自民党の日本国憲法改正草案Ｑ＆Ａ（増補版、１３年発表）によると、憲法９７条削除の理由を同１１条と「内容が重複している」と説明している。ただ、改正草案でも「第三章 国民の権利及び義務」に基本的人権を列挙しその保障をうたっている。

自民党は改正草案の位置づけについて、党憲法改正実現本部のホームページで「当時の議論の総括であり、党の公約や憲法審査会への提示は行っていない」と説明している。今回の衆院選の公約では「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の３つの基本原理は今後とも堅持」と明記した。

よって、改正草案について「基本的人権削除している」とはいえない。衆院選を通じて自民党が「基本的人権を完全になくします」という指摘も根拠がない。

今回のファクトチェックは日本新聞協会に加盟する佐賀新聞社、時事通信社、日本テレビ放送網、読売新聞社の有志４社が共同で行った。