¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£¶ÆüÈ¯¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬³«Ëë¡£ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡Ê£Ò£Ä¡Ë¤Ï¡¢à¤¦¤¿¤Þ¤µá¤³¤ÈµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£¶£¸¡¦£¹£´ÅÀ¤Ç£¸°Ì¡££³ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸åÂ³¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¼ïÌÜ¤´¤È¤Ë£±°Ì£±£°ÅÀ¡¢£²°Ì£¹ÅÀ¡¢£³°Ì£¸ÅÀ¤È½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¹ç·×ÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿à¤¦¤¿¤Þ¤µá¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥ê¥ó¥¯¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¤â¡¢£¶£¸¡¥£¶£´ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£±þ±çÀÊ¤Ç±éµ»¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½é¿Ø¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¤¿µÈÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¡Ø´èÄ¥¤ì¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤È¤³¤í¤É¤³¤í¾®¤µ¤¤¥ß¥¹¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö³Ú¤·¤ó¤À¤é·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ³ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï³Ú¤·¤µ£±£°£°¡ó¤Ç³ê¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¿¹ÅÄ¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡£½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÃ´¤¦Ãæ¤Ç¤â¡ÖËÍ¤Ï³Ú¤·¤µ£¹£°¡ó¡¢ÀÕÇ¤£±£°¡ó¤°¤é¤¤¡£¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤«¤Ê¡×¤ÈÉâ¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤·¡££·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤±éµ»¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£