巨人は６日、ジャイアンツタウンスタジアムで開催するファーム・リーグ公式戦のうち、３月１４日（土）の開幕戦から４月１日（水）までの１０試合の入場券を、公式ファンクラブ「ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ」などで順次販売すると発表した。会員向けの先行販売は２月１０日（火）正午から、一般販売は１４日（土）正午から開始する。

３月１４、１５日は「開幕シリーズ」として開催し、２０２６年の支配下ルーキー６選手をデザインしたオリジナルステッカーを、レフト外野芝生エリアを除く来場者に配布。１４日の開幕戦では、昨年末の漫才コンテストで優勝したジャイアンツファンのお笑い芸人が登場する。

また全１０試合で、こたつに入って温まりながら試合観戦ができる「こたつシート」を販売。場所は内野指定Ｂ席後方となっている。

販売対象試合は

▽３月１４日（土）、１５日（日）オイシックス戦

▽３月１７日（火）〜１９日（木）中日戦

▽３月２４日（火）〜２６日（木）西武戦

▽３月３１日（火）、４月１日（水）ロッテ戦

いずれも午後１時試合開始。