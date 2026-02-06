KBO»Ë¾åºÇ°¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ëà¸Î°Õ»àµåáÈ¯¸ÀÅê¼ê¤ÈÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë
¡¡£×£Â£Ã´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¡¦¥¦¥½¥¯Åê¼ê¡Ê¹âÍ¤¼â¡á£²£·¡Ë¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¾·ÂÔÁª¼êÏÈ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤Î£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È°ÜÀÒ¤·¡¢¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤Ï£±»î¹ç¤â¤Ê¤·¡£¸ÅÁã¤Î£Ë£Â£Ï¤Î£Ì£Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¤éÉüµ¢¥³¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤òÌ´¸«¤ÆÊÆÄ©Àï¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°²ó¤Î£×£Â£ÃÁ°¤ÎàÀå²ÒÁûÆ°á¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤ÏÅê¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÅö¤Æ¤è¤¦¡×¤Èà¸Î°Õ»àµåáÈ¯¸À¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ¾Á°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¼ó¤òÉé½ý¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¶þ¿«¤Îµ¢¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¾·ÂÔÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬à´Ú¹ñ¤Ï¥´¥ß¤Î¹ñáÈ¯¸À¤Î¥Ð¡¼¥Á¡¦¥¹¥ß¥¹Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤À¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢£Î£Ð£Â¤ÎÀ¾Éð¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â£±£µ£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë£Ë£Â£Ï¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬³«ËëÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³²óÅÓÃæ¤Ç¸ª¤ÎÉé½ý¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¹ßÈÄ¡£»öÂÖ¤Ï¹¥Å¾¤»¤º¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ï¥¹¥ß¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò¤ï¤º¤«£±¤«·î¸å¤Ë²ò½ü¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éµ¢¹ñ¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¢¥´¥ß¤Î¹ñ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ê£Â£ù£å¡¡£â£ù£å¡ª£È£á£ö£å¡¡£æ£õ£î¡¡£é£î¡¡£ù£ï£õ£ò¡¡£ç£á£ò£â£á£ç£å¡¡£ã£ï£õ£î£ô£ò£ù¡Ë¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤ÆÂç±ê¾å¡£à£Ë£Â£Ï»Ë¾åºÇ°¤Î½õ¤Ã¿Íá¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£Â£Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²¿¤È¤â¥à¥«¤Ä¤¯Å¸³«¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸àÀå²ÒÁûÆ°á¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ±¤¸£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤È·ÀÌó¤·¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢Áþ¤Þ¤ì¤Ã»Ò¤ÎÊý¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤ÎÂÔ¤Ä¾·ÂÔÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£