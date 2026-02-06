2月2日、TBSの宇賀神メグアナウンサーが上野東照宮の節分祭に参加し、巫女姿を披露した様子が公開された。

インスタグラムには「今年も上野東照宮の節分祭に参加させていただきました」とつづられ、白衣と緋袴に身を包んだ一日巫女としての姿を投稿。黒福豆まきに臨む凛とした立ち姿が、多くの注目を集めた。

一日巫女を務めるのは今回で3回目とのことで、本人も巫女装束に袖を通すたびに身が引き締まる思いになると明かしている。今年も「平穏無事に過ごせますように」と願いを込め、節分祭ならではの“黒”福豆をまいたという。行事の趣旨や豆に込められた意味を丁寧に伝える姿勢からも、イベントへの真摯な向き合い方がうかがえる。

投稿には「神々しい」「こんなに似合うなんて反則」「手を合わせたくなる」といった声が続々と寄せられたほか、名前に「神」が入っていることから「まさに福の神」「天職では」といったユーモアあふれるコメントも並んだ。写真からは華やかさだけでなく、落ち着いた空気感も伝わり、節分の行事にぴったりの存在感を放っている。

朝の情報番組やトーク番組で見せる親しみやすい表情とはひと味違う、神聖で凛とした巫女姿。節分という日本の伝統行事を通して、宇賀神アナの新たな魅力が改めて印象づけられる一日となった。

参考：https://www.instagram.com/p/DUNhL4ugep6/