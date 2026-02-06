ドル円１５７円付近、東京市場からは下に往って来い＝ロンドン為替



ドル円はロンドン午前にかけて157円付近で推移。東京時間に157円台から156.52付近まで下押しされた後は買い戻しが入り、ロンドン序盤には157.08までわずかに高値を更新した。クロス円も円売りが優勢で、ユーロ円は185.29付近、ポンド円は213.30付近まで上昇している。一方でロンドン入り後はユーロドルやポンドドルの上昇も加わり、円売り一辺倒というわけではない。



衆院選では、自民・維新の与党勢力が300議席超の大勝利となる可能性が報じられている。ただ、市場が「300」という象徴的な数字に過度に反応している点には注意が必要だ。本来、与党が過半数を確保すれば政権運営は十分に安定し、それ以上の数字は期待の領域に入る。



期待が先行しすぎると、結果がわずかに届かなかっただけでもポジションの巻き戻しが起きやすい。金・銀、ビットコインの急落が示したように、行き過ぎた期待は反転のリスクを高めかねない。ドル円も政治テーマで円安が走った分、ポジションの偏りには注意が必要だろう。



USD/JPY 157.00 EUR/JPY 185.20 GBP/JPY 213.17

外部サイト