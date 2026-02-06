欧州株 　下げ渋り、米株先物とともにプラス圏へ
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100　 10309.38（+0.16　+0.00%）
独ＤＡＸ　　24535.49（+44.43　+0.18%）
仏ＣＡＣ40　 8222.64（-15.53　-0.19%）
スイスＳＭＩ　 13384.67（-81.37　-0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49065.00（+67.00　+0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6839.50（+18.75　+0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24725.50（+74.50　+0.30%）