欧州株 下げ渋り、米株先物とともにプラス圏へ
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 10309.38（+0.16 +0.00%）
独ＤＡＸ 24535.49（+44.43 +0.18%）
仏ＣＡＣ40 8222.64（-15.53 -0.19%）
スイスＳＭＩ 13384.67（-81.37 -0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49065.00（+67.00 +0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6839.50（+18.75 +0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24725.50（+74.50 +0.30%）
