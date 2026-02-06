tuki. アニメ『スノウボールアース』OPテーマを担当！原作者・辻次夕日郎描き下ろし特別イラストも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

tuki.が、4月3日より日本テレビ系フラアニ枠で放送されるTVアニメ『スノウボールアース』（毎週金曜23時30分～）のオープニングテーマを務める。

■初のTVアニメタイアップ

オープニングテーマの曲名は「零-zero-」。デビュー以来様々な記録を達成し、2月11日には自身初の武道館単独公演を控える彼女。これが初のTVアニメタイアップとなる本楽曲はどのように作品を彩るのか。期待が高まる。

オープニングテーマの解禁を記念して、兄っ芽の原作者・辻次夕日郎が描き下ろした『スノウボールアース』×「tuki.」特別イラストが公開。主人公・鉄男と相棒のロボット・ユキオがtuki.を見上げるイラストとなっている。辻次夕日郎のコメントも到着した。

そして、原作漫画『スノウボールアース』の全話無料公開が決定。

2月11日0時から2月13日23時59分まで、ビッコミ、マンガワン、サンデーうぇぶりにて全話無料で読むことができる。

