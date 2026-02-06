カイノス <4556> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(19:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来32円としていた26年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。 なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社化することを企図していること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、本日別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと考えておりましたが、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年３月31日を基準日とした期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月期の期末配当予想を修正し、2026年３月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

