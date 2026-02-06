

○オープンＵＰ <2154> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.1％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○中村屋 <2204> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.16％にあたる6万7000株(金額で2億0700万円)を上限に、2月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○アサヒペン <4623> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.63％にあたる22万株(金額で3億8258万円)を上限に、2月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＮＣＤ <4783> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.95％にあたる16万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月9日から4月30日まで。また、発行済み株式数の5.68％にあたる50万株の自社株を消却する。消却予定日は2月13日。



○コスモＨＤ <5021> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.81％にあたる625万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月9日から3月31日まで。うち445万1000株を2月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。



○日電硝 <5214> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.32％にあたる400万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月9日から12月23日まで。



○ジオスター <5282> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.4％にあたる74万8000株(金額で3億2164万円)を上限に、2月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日置電機 <6866> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.22％にあたる30万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月10日から5月31日まで。



○メガチップス <6875> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.7％にあたる120万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月9日から12月30日まで。



○東エレク <8035> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる750万株(金額で1500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月31日からまで。



○クワザワＨＤ <8104> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.33％にあたる20万株(金額で1億2900万円)を上限に、2月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○三井不 <8801> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.94％にあたる2627万5200株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○三井倉ＨＤ <9302> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.35％にあたる550万株(金額で340億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月9日から7月31日まで。



○ビステム <9780> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.34％にあたる40万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月6日から27年2月5日まで。



［2026年2月6日］



株探ニュース

