サッカーJ3、鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けする、フライデーユナイテッドです。ユナイテッドは8日、Jリーグの特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦を迎えます。



2026年からJリーグは、秋春制へ移行します。そのため、2026ー27シーズンの開幕は8月。それまでの期間に行われるのが、J2とJ3の垣根を越えた特別大会「百年構想リーグ」。10チームずつ4つのグループに分かれて争います。いよいよ週末にキックオフを迎えます。





(鹿児島ユナイテッドFC 稲葉修土主将)「練習もたくさんやりましたし、練習試合もやる中で、チームとしてやりたい方向が少しずつ定まってきた。それがどこまでできるのか？すごく楽しみ」百年構想リーグのホーム開幕戦の相手は、昨シーズンJ2昇格プレーオフで敗れたテゲバジャーロ宮崎。選手たちはリベンジを誓います。(鹿児島ユナイテッドFC 藤嶋 栄介選手)「去年のプレーオフの借りもあるし、絶対に負けたくない気持ちがある。絶対勝つんだという気持ちをもってここまで取り組んできた。全員がいい準備をしてきた」新たに指揮を執る村主 博正監督はサポーターとともに喜ぶサッカーを掲げます。(鹿児島ユナイテッドFC 村主 博正監督)「みんなで喜びたい。全員攻撃して、全員で守備をする。みんなで戦えば自ずと熱い試合ができる」百年構想リーグのWEST―Bグループに所属する鹿児島ユナイテッドFCは8日、ホームの白波スタジアムで、テゲバジャーロ宮崎と対戦します。キックオフは、午後2時です。