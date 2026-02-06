今月2日に発生した自転車同士による重体事故で再発防止のための現場点検が行われました。



■警察官による呼びかけ

「必ず一旦停止で安全確認をして通行お願いします」



通勤通学で多くの自転車が行き交う時間帯。歩行者優先の地下道で注意を呼びかけます。



■宮脇キャスター

「広島城にほど近い広島市中区基町です。広島市内中心部へと向かう地下道で事故は起きました」



今月2日、午前9時20分頃北から南に向かう90代の男性が運転する自転車と、西に向かっていた40代の女性の自転車が交差点で衝突しました。この事故により90代の男性が頭を強く打ち今も意識不明の重体です。事故当時、2人ともヘルメットを着用していなかったということです。県警の調べでは、朝の通行量は1時間で自転車446台、歩行者151人と非常に多くなっています。





6日、事故が起きた時間帯に国交省や広島市の職員らが現場を訪れ、自転車止めや一時停止の案内表示を設置するのかなど、対策を話し合いました。■広島中央警察署 小川拓也 交通第一課長「スピードが出ていると感じたし安全確認も不十分だと見受けられた。事故にあった人もヘルメット非着用だったのでヘルメットを必ず被るようにお願いしたい」去年、県内での自転車による死亡事故は11件で、うち10件はヘルメットをしておらず、引き続き着用を呼びかけています。【2026年2月6日放送】