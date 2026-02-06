元日本代表の越川優が所属するアルタイ・バルスが、モンゴルリーグで準優勝を果たした。

越川が今シーズンからプレーしているアルタイ・バルス。越川は2022年に一度現役を引退していた中、2025年11月にアルタイ・バルスで現役に電撃復帰。復帰初戦でいきなり最優秀選手に選ばれる活躍を見せていた。

ブランクを感じさせない越川の存在もあり、アルタイ・バルスはプレーオフ決勝まで到達。テュフ・ミグとの優勝をかけた戦いに臨んだ。

だが、4戦先勝方式の決勝で、GAME1はストレート、GAME2はセットカウント1-3、GAME3はストレートで敗戦。後がなくなった状況で3日（火）にGAME4を迎えると、惜しくもフルセット負け。リーグ準優勝という形で幕を閉じたが、昨季の5位から躍進を遂げた。なお、越川は決勝だけでなくリーグ戦を通して試合に出場し、チームの準優勝に貢献した。

モンゴルリーグでの活動を終えた越川。直近では22日（日）に大田区総合体育館で行われる大同生命SV.LEAGUE WOMEN第3節GAME2の埼玉上尾メデックス vs Astemoリヴァーレ茨城の試合の始球式に出演を予定している。