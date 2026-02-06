ベビー用品は必需品

物価高騰が叫ばれるなか、ベビー用品の価格上昇も続いています。

【写真を見る】衆議院選挙 子育て世帯も苦しむ物価高 熊本1区候補者の考えは？

子育てに欠かせない紙おむつや粉ミルクといった必需品の上昇率は全体の平均を上回っています。

ベビー用品担当者「今は必要な時に必要な分を買う人が多い」

ベビー用品を扱うドラッグストアでは、少しでもお得に買い物しようとする客の姿があるといいます。

ベビー用品担当者「ポイント5倍デーをやっていて、その時はまとめ買いする人もいる。ポイントを少しでも貯めてそれで買い物をするというお客様が多い」

「おむつが高い」 “5年で価格2割増”

去年12月時点の物価指数は、5年前と比べて総合的な指数が13%上昇したのに対し、ベビー用品などは17%上がったということです。

品目別にみると紙おむつは5年で21%、粉ミルクは22%上昇しています。

子育て中の母親「絶対必要なモノなので買わざるを得ない。少しでも値段が下がってくれたら子育てしやすくなる。オムツやミルクを買うが高いと感じるので、少しでも補助金などが出たらなと」

節約には限界があるとして子育て世帯は支援策を求めています。

熊本1区 候補者の訴え

物価高の対策として1区の候補者は、それぞれ「消費税減税」を挙げていますが、その主張は少しずつ違います。

参政党・新人の山口誠太郎候補は、「消費税の段階的な廃止」を訴えていて、財源は「法人税の引き上げ」で確保する考えです。

参政・新人 山口誠太郎 候補（36）「物価高対策については、物価は正直上げていかないといけない。日本の物価は上げていかないといけない。そういったところで賃金がなかなか上がらない、所得が上がらないというところで、まずは参政党の訴えている減税、社会保険料の負担を下げる。それをまずは進めていきたい。消費税一律減税、インボイス制度の廃止を、まずはやっていく必要があると思います」



自民党・前職の木原稔候補は、当面の措置として「食料品の消費税率を2年間限定でゼロ」を掲げています。財源は「国民会議」で検討するとしています。

自民・前職 木原稔 候補（56）「家計の中での可処分所得を増やしていくという中で、2年間というのを限定をして消費税をゼロにする。それを国民会議の中で、与野党、そして有識者などと議論をして、そういったことを考えていくということを訴えている」



中道改革連合・新人の鎌田聡候補は、「恒久的に食料品にかかる消費税をゼロにすべき」という立場です。財源は「政府系ファンドの創設」などで補うとしています。

中道・新人 鎌田聡 候補（61）「食料品の消費税ゼロ％を今年の秋から実施していこうと、期間限定ではなくて恒久的に実施することによって、皆様方の食料品に対する購入の負担、これを軽減していこうこういうことを一番に訴えています」