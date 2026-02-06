お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。危うく地面師詐欺の被害に遭いかけた経験を語った。

年に何十回も訪れるほど沖縄の宮古島が大好きなジュニア。2016年には観光大使にも就任したほど。この日はお笑い芸人の三又又三（58）とともに出演し、昨年夏に宮古島トークライブで共演した時の思い出に花を咲かせた。

そのライブの打ち上げだった。ジュニアは建築業の友人から「ジュニアさん、こんだけ（宮古島に）来てて、別荘何で買わないんですか」と声を掛けられたという。

「たしかに。でも台風も来るし…」とためらっていたところ、「昔（千原）せいじさんが持ってた、幽霊が出るっていう汚いビルあるでしょ」と、十数年前に兄のせいじが宮古島に購入したボロボロの4階建てのビルの話が持ち上がった。

そのビルは結局手放して、現在は誰ものか分からない状態になっていたが、友人いわく「あのビルって、今の建築法じゃあの高さ建てられないんですよ。っていうことはですよ、あそこの近くにあれ以上の高さの建物が建つことは絶対ないんですよ。だからあそこの見晴らしが変わることはないんですよ。例えば4階のワンフロアをジュニアさんの別荘にして、下に飲食入れるとか。やったらどうですか、手伝いますよ」とのこと。ジュニアはすっかりその気になった。

さっそく翌日マネジャーらとそのビルを見に行ったジュニア。屋上からの景色は宮古島の海が一望できる最高の眺めで、所有願望がふつふつと沸き上がった。すると偶然、ビルの下でオーナーだというおばあさんと遭遇。処分したいんだけど誰か買ってくれないかな、という言葉に「運命や！買います！」と意気込んだが、結局そのおばあさんは認知症で、オーナーでもなんでもないことが発覚。がっくりと肩を落とした。

既に別荘を買う気満々になっていたジュニアはその後、知り合いが宮古島に土地を持っていると聞き見に行くことに。現地に行くと、その土地の横に奇麗に整理された別の土地があった。それは隣でレストランをやっている老夫婦が持っている土地だといい、その老夫婦にたずねたところ、現在は使い道に困っているため「ジュニア君買ってよ」という。ジュニアは「まじですか！買います！」と二つ返事でOKした。

すると不動産業者から2日後に「土地が何坪あるかはこれからきっちり調べますが、一坪これくらいでやらせてもらいますんで、いついつまでに入金してください」という書類が届いた。

「話早いなー」と喜ぶジュニアだったが、一応東京の不動産の知り合いに相場などを調べてもらったところ、「ジュニアさん、絶対買ったらダメです！」と慌てた様子で連絡が来た。

知り合いによると、その土地は沖縄が指定した保護区になっていて、建物を思うように建てることができないという。「こんな測量もはっきりしてないのに値段出してきて入金しろなんて、絶対ないです。まじで気を付けてください。その辺に地面師いますよ」。知り合いのおかげで、なんとか詐欺を回避したジュニアだった。