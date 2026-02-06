《会社で疲れて仮眠してたら怪盗グルーに似てると社員に盗撮されてました》

とソファで熟睡する自身の姿を投稿したのは、大相撲元大関の栃ノ心だ。

「さらに栃ノ心は《そこから皆にグルーと呼ばれてます》と、人気映画『怪盗グルー』シリーズのキャラクター、グルーの画像も添付しました」（芸能記者）

X上では

《そうなると社員はミニオン達ってことだな》

《ニコラス・ケイジ的な》

と大好評の様子だ。

「投稿は1月20日で、じわじわと人気が拡大。現在は栃ノ心さんのXトップに固定ポストされています。2月5日には《この度、本所吾妻橋の街にジョージア料理のレストラン@GEORGIANHOUSEをオープン致します》と自身の画像を添えてポスト。現役時代、189kgあった体重は30kg以上減少しているそうで、《すっかり痩せましたねー！》《だいぶ、痩せましたね。元力士とは思えないです》など驚きの声がよせられています」（同前）

栃ノ心はジョージア出身、現在38歳。現役時代は“角界のニコラス・ケイジ”の愛称で人気者だった。2004年に未経験で世界ジュニア相撲選手権大会に初出場。柔道と相撲で迷った末に、2006年に初土俵を踏んだ。

「2018年1月場所ではついに幕内初優勝を果たし、5月場所で東関脇に昇進。優勝は逃したものの準ずる成績を残して大関に昇進しました。ただその後はケガに泣かされた引退でしたね。引退後は日本に残り、友人と貿易会社を経営。バツイチで現在の奥様は日本人。力士タレントとしても活躍しています」（芸能記者）

2024年には駐日ジョージア大使館ジョージア文化・スポーツアドバイザーにも就任しており、日本とジョージアの架け橋としても活動する栃ノ心。元大関のジョージア料理、大人気店になるかも。