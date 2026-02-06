1972年札幌五輪に出場したサンドラ・ベジックさん

ミラノ・コルティナ五輪開幕を前に、54年前の日本の雑誌が発掘された。1972年札幌五輪でフィギュアスケートのペアに出場したサンドラ・ベジックさん（カナダ）が日本時間5日、自身が表紙を飾った雑誌の写真をXに投稿。思い出をつづっている。

ニット帽をかぶった、あどけない少女が笑みを浮かべている。「五輪を色どる美人選手たち」という見出しとともに表紙を飾っているのは、サンドラ・ベジックさんだ。

今から半世紀以上前の1972年札幌のアサヒグラフ。当時15歳だったベジックさんは、弟のヴァルさんとともにフィギュアスケートのペアに出場した。

ベジックさんは日本時間5日に自身のXを更新。雑誌の写真とともに、「ヴァルと私は72年のサッポロ大会に出場した後、両親と共に京都へ寄り道したの。通りを歩いていて、ふと見上げたら雑誌置き場に私がズラリと並んでいるのが見えたの！」とつづった。

1974年に現役引退後は振付師として活躍。金メダリストら多くの名スケーターの振り付けを担当し、小塚崇彦のプログラムもつくった。



