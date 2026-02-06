なにわ男子・藤原丈一郎＆道枝駿佑「mini」3月号SPECIAL EDITION表紙に さまざまな表情を収めたフォトカード風ピンナップも！
なにわ男子の藤原丈一郎＆道枝駿佑が表紙に登場する、ファッション誌「mini（ミニ）」3月号増刊SPECIAL EDITIONが、宝島社より2月12日に発売。“丈みち”として愛される藤原と道枝が初めて2人で表紙を飾る。
【写真】なにわ男子、新曲「スキスギ」をアピール 忘年会エピソードも告白
藤原は自身の誕生日である2月8日から、セルフプロデュースする一人舞台『じょうのにちじょう』、道枝は3月20日から初単独主演映画『君が最後に遺した歌』が公開になるなど、グループとしてのみならず個人活動も大充実の2人。実はその忙しい合間をぬってプライベートでもかなりの仲良し！ということで、今回この2人が表紙に登場する。
やんちゃなストリートSTYLEと、ちょっぴりきれいめなSTYLEの2コーデを着こなした藤原と道枝を、エモいフイルム写真で撮影。巻頭12ページの大特集（内4ページはピンナップ仕様）となっている。特に、フォトカード風ピンナップはさまざまな表情が収められている。
編集部からは「1年ぶりのまるっと1冊関西号！ということで、いつもお世話になっているなにわ男子さんから、久々の二人表紙を作ってみました。みっちーと丈くんの表紙は今まであまりなかったので、なにふぁむの皆さまに喜んでいただけるのではないかとニンマリしております」とのコメントが到着。
「取材日はお二人とも終始リラックスムードで、仲良くおしゃべりが止まらない！ 編集部で用意したコロッケや冷凍手羽中をペロリとたいらげながら、バツグンの集中力と関西人のノリで撮影もインタビューもとても充実したものに。ちょうど日が暮れる時間帯、しかもフイルムで撮影とあって、エモエモのエモ！な“丈みち”を収めることができました」との撮影秘話も。
「みっちーは青のスニーカー、丈くんはピンクのスニーカーをはいていたり、おそろいの指輪をつけていたりと、さりげないこだわりにもぜひ注目してみてください。インタビューでは、今号のテーマである“関西トーク”はもちろん、お互いの関係やお仕事についてもいろいろとお伺いし、8000字の大ボリュームに！ みっちーと丈くんの声で聞こえてくるようなインタビューになっていると思います。作りながら“可愛い〜”が止まらなかったピンナップとともに、ご査収ください！」と言葉を寄せている。
「mini」3月号増刊 藤原丈一郎＆道枝駿佑（なにわ男子）SPECIAL EDITIONは、宝島社より2月12日発売。
